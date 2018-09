Dead Or Alive 6 ha finalmente una data di uscita

Koei Tecmo Europe è felice di annunciare che Dead Or Alive 6 sarà disponibile in tutto il mondo il 15 febbraio 2019. L’attesissimo nuovo capitolo dell’iconica serie di Team NINJA sarà disponibile per PlayStation 4, Xbox One e Steam. Chi effettuerà il pre-order per PlayStation 4 riceverà un tema esclusivo di DOA6 oltre a Nyotengu come personggio giocabile. Chi effettuerà il pre-order per Xbox One, oltre a Nyotengu come personaggio giocabile, riceverà un costume per il leggendario Ryu Hayabusa come bonus, mentre i giocatori che acquisteranno la versione digitale di DOA6 per Play Station 4 e Xbox One entro il 14 Marzo 2019, riceveranno un costume bonus di uno dei personaggi più popolari del gioco, Kasumi.

Per ulteriori informazioni sui bonus del pre-order e sulle speciali Digital Deluxe Edition di Dead Or Alive 6, visita il sito ufficiale.