Hitman 2: rilasciato il trailer di lancio con Sean Bean

Warner Bros. Interactive Entertainment e IO Interactive hanno rilasciato il trailer di lancio ufficiale di Hitman 2, in cui figura l’attore di fama internazionale Sean Bean. Nel nuovo trailer di lancio, l’attore parla dell’importanza della creatività e della capacità di improvvisazione necessarie per essere veri assassini, mostrando una serie di oggetti apparentemente innocui che potranno essere utilizzati come armi letali in questo nuovo capitolo del brand. Da papere di gomma esplosive a radio portatili, da utensili da cucina a costumi da fenicottero, il mondo è davvero la tua arma. E nessuno lo sa meglio dell’abile Agente 47, che compare senza dare nell’occhio verso la fine del video con una sorpresa letale per il Sig. Bean.

Sean Bean sarà inoltre protagonista della prima missione Bersaglio elusivo di Hitman 2, in cui si calerà nei panni di Mark Faba, un ex agente dell’MI5 diventato sicario noto come “L’Immortale” a causa della sua maestria nell’arte di fingersi morto. L’uscita del Bersaglio elusivo numero 1 con Sean Bean, intitolato L’Immortale è prevista per il 20 novembre, a una settimana dal lancio del gioco previsto per il 13 novembre, e sarà disponibile per un periodo di tempo limitato. Queste missioni Bersaglio elusivo sono contratti unici ad alto rischio dove tutti i giocatori possono cimentarsi gratuitamente in queste missioni, ma avranno a disposizione solamente un tentativo per cercare di assassinare il bersaglio e portare a termine il contratto.

Hitman 2 sarà disponibile per PlayStation 4, la famiglia di dispositivi Xbox One e PC a partire dal 13 novembre 2018.