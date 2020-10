I Grandi miti Greci: i coatti supereroi ellenici, il libro di Marcello Mariano

Se siete alla ricerca di un libro leggero, divertente e che possa tenervi impegnati senza risultare troppo pesante, I Grandi miti Greci: i coatti supereroi ellenici di Marcello Mariano è quello che fa per voi.

Ne abbiamo già parlato nella recensione di qualche mese fa e a Giulio Pennacchi è piaciuto tanto da dedicargli una lunga recensione

Titolo: I Grandi Miti Greci “I coatti supereroi ellenici”

Autore: Marcello Mariano

Editore: EtroMirroR Ed. Musicali

Data di Pubblicazione: agosto 2020

ISBN: 8831261053

Pagine: 158

Euro: 12,00

La sinossi ufficiale del libro I Grandi miti Greci: i coatti supereroi ellenici ci dà un piccolo indizio su quelli che saranno i temi trattati e di come saranno trattati al suo interno:

“Dissacrante e comico, questo testo raccoglie i miti greci più importanti, da Andromeda a Perseo, da Prometeo ad Aracne, tutti riscritti in maniera più leggera, critica e facile. Un testo dove, con coerenza

assoluta, si narrano gli amori di Apollo, come se a parlarne fosse er Libanese di Romanzo Criminale o Aureliano di Suburra.

In un mondo dove al posto del Samurai e del Terribile troviamo la cosca di Zeus e fratelli, e dove ogni storia sembra scritta e diretta da Quentin Tarantino, si palesa la necessità di una rilettura più seria e critica, ma

anche più leggera, satirica e provocatoria.”

La mitologia greca di cui parla il libro è presente ancora oggi, visti gli argomenti come la mascolinità tossica, lo stupro, il colpevolizzare le vittime, i soprusi e gli abusi, vengono però nascosti dai gesti eroici delle persone.

Quindi, con non curanza e sagacia, il libro affronta comunque dei temi che hanno un certo impatto al livello di sensibilità ma, il tutto viene fatto con un tono ironico



I Grandi miti Greci: i coatti supereroi ellenici è il primo libro della saga “I Grandi Miti dello scrittore” di Marcello Mariano.

Il libro racconta in chiave comica, i miti e gli dei del mondo.

Il libro ha avuto un grande successo con il pubblico, tanto che è andato esaurito parecchie volte sullo store di Amazon. Grazie a questo successo e a tutti i feedback positivi ricevuti, l’artista ha creato una serie di merchandise a tema, oltre a concorsi interattivi molto seguiti sul suo profilo Instagram (@marcello_mars_mariano).



Il libro di Marcello Mariano è attualmente presente sul catalogo di Amazon ma è disponibile per l’acquisto soltanto tramite venditori esterni, ma potete sempre attivare le notifiche di disponibilità così da non perdere un eventuale ritorno a listino