Immortals Fenyx Rising: Rivelata la Road-map dei contenuti post-lancio

Sul finire del mese scorso, avevamo riportato sul sito che Ubisoft Québec aveva rilasciato un nuovo trailer ,con annessa demo su Google Stadia, per Immortals Fenyx Rising.

Nella giornata odierna invece, il Publisher francese ha pubblicato la Road-map dei contenuti aggiuntivi che rilascerà nelle settimane e nei mesi successivi al lancio di Immortals Fenyx Rising: Parliamo infatti di eventi in game, missioni aggiuntive e contenuti gratis. Annunciata anche la presenza di un Season Pass. Tutti questi contenuti serviranno per i giocatori che si approcciano per la prima volta, o che hanno completato il gioco e vogliono continuare a giocare

Il season pass di Immortals Fenyx Rising includerà nuovi eroi ed elementi di Gameplay aggiuntivi, come anche la missione “Una storia di fuoco e fulmini” che sarà disponibile il giorno del lancio insieme al gioco base.

Come se non bastasse, Ubisoft ha poi annunciato i 3 DLC narrativi che fungeranno da espansione per la storia:

A New God : In questo DLC Fenyx si imbarcherà in una nuova avventura ambientata nell’olimpo, la casa degli Dei. Questo viaggio chiederà a Fenyx di superare la sfida degli Olimpici, che gli permetterà poi di entrare nella cerchia degli Dei del Phanteon

: In questo DLC si imbarcherà in una nuova avventura ambientata nell’olimpo, la casa degli Dei. Questo viaggio chiederà a di superare la sfida degli Olimpici, che gli permetterà poi di entrare nella cerchia degli Dei del Phanteon Myths of the Eastern Realm : La storia di questa espansione è ambientata nella mitologia Cinese e vedrà l’introduzione di un nuovo Eroe, Ku , la cui missione sarà quella di salvare i mortali in una nuova terra Mistica tra le lande del Cielo e dello Spazio. I giocatori dovranno acquisire la maestria dello stile di combattimento di Ku , basato sulle arti marziali Cinesi, per sconfiggere nemici e mostri provenienti dalla mitologia Cinese

: La storia di questa espansione è ambientata nella mitologia Cinese e vedrà l’introduzione di un nuovo Eroe, , la cui missione sarà quella di salvare i mortali in una nuova terra Mistica tra le lande del Cielo e dello Spazio. I giocatori dovranno acquisire la maestria dello stile di combattimento di , basato sulle arti marziali Cinesi, per sconfiggere nemici e mostri provenienti dalla mitologia Cinese The Lost Gods: In quest’ultima espansione verranno introdotti nel gioco un nuovo sistema di Gameplay, un nuovo eroe basato sulla rissa da strada. Ash verrò scelto da Fenyx per portare indietro gli Dei perduti. Questo episodio sarà ambientato in un nuovo mondo, dove i giocatori esploreranno delle nuove regioni ispirate dagli stessi Lost Gods, per riportare l’equilibrio sulla terra

Il Season Pass è incluso nella versione Gold del gioco, ma come sempre sarà disponibile all’acquisto separatamente.

Immortals Fenyx Rising sarà disponibile dal 3 Dicembre sulle piattaforme Stadia, Xbox Series X/S, Xbox One, PS5, PS4, PC, Luna, e Nintendo Switch.