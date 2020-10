Immortals Fenyx Rising: Ubisoft rilascia un nuovo trailer

Uno dei progetti Next Gen a cui gli utenti guardano con interesse è probabilmente lo “Zelda Like” di Ubisoft: Immortals Fenyx Rising. Il gioco sviluppato da Ubisoft Quebec (già autori di Assassin’s Creed Odyssey) segue le vicende di Fenyx, un eroe che ha il compito di salvare gli dei greci da un pericolo sconosciuto.

“Zeus e Prometheus condividono la storia di Fenyx, un giovane scudiero approdato sull’isola d’oro che è l’unica persona in grado di riunire e salvare gli Dei greci da Typhon il più letale titano della mitologia greca”

Questa è la trama che viene svelata da Ubisoft nello Story Trailer rilasciato di recente

L’attenzione mediatica intorno a Immortals Fenyx Rising non finisce qui, infatti mentre il mondo intero comincia a pubblicare preview riguardanti il nuovo lavoro del team Ubisoft, una Demo del gioco è stata rilasciata quest’oggi sullo store di Stadia.

Questa mossa non solo augura la nuova funzione della piattaforma di Game Streaming del colosso di Mountain View, ma permette ai giocatori di dare uno sguardo approfondito ed in prima persona ad Immortals Fenyx Rising, andando ad esplorare una intera zona e ad affrontare un primo Boss messo appositamente per la Demo

Se non avete mai provato Google Stadia, avete una connessione buona e stabile e avete intenzione di dare una opportunità a questa nuova avventura Greca creata da Ubisoft Quebec, potete usufruire di una prova gratuita del servizio di Cloud Gaming di Google a questo indirizzo e dopo la registrazione, troverete subito nella Home di Stadia la Demo di Immortals (assieme a quelle di altri due giochi) .

La cosa a cui bisogna però prestare attenzione è che la Demo resterà Online e disponibile per essere giocata una sola settimana, al termine della quale il tutto verrà cancellato dallo store e dalla vostra libreria.

L’uscita di Immortals Fenyx Rising è prevista per il 3 Dicembre 2020 su tutte le piattaforme Current e Next Gen, Google Stadia compresa. Potete già effettuare il Pre-Order su Amazon