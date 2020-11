Minecraft riceve un nuovo DLC basato sul mondo di Star Wars

Minecraft è sempre stato un gioco con una fan base solida, in grado di catalizzare l’attenzione su di se e raramente annoiare: tutti, chi più chi meno, ha sempre fatto almeno una partita al gioco di Mojang specialmente quando approdò sugli Smartphone. Di recente si è tornato a parlare del gioco di costruzione in Pixel Art, vista l’uscita sul mercato del nuovo DLC basato su Star Wars.

Di recente infatti, Mojang ha rilasciato un corposo DLC con tema l’universo di Star Wars: L’espansione contiene diverso materiale della trilogia originale ( Una nuova speranza, L’impero colpisce ancora e il Ritorno dello Jedi) così come sono presenti contenuti derivanti dalla serie TV di successo The Mandalorian, Baby Yoda compreso

Con questo DLC i giocatori di Minecraft avranno accesso ad una nuova mappa, un set intero di Skin, dei ritocchi all’interfaccia e una soundtrack su licenza. Stando a quanto si vede nel trailer del DLC, i contenuti presenti sono talmente tanti da poter ricreare diverse scene della Trilogia Originale e di The Mandalorian

Ma non è tutto: In questo DLC di Minecraft, i giocatori potranno usare per la prima volta degli Starfighter e usare il viaggio rapido tramite Iper-Spazio per spostarsi attraverso i 12 pianeti Diorama creati per l’occasione.

Tra le skin presenti in questa espansione troviamo Luke Skywalker, Han Solo, Darth Vader, Baby Yoda, e The Mandalorian. Giusto per citarne qualcuno

E’ vero che il Sandbox creato da Mojang aveva già rilasciato altri quattro DLC a tema Star Wars, ma questi erano semplicemente contenuti aggiuntivi come Skin o elementi estetici. Nessuno dei precedenti è stato studiato come un grosso DLC che avrebbe espanso i già abbondanti contenuti presenti nel gioco

Se la sola presenza di Baby Yoda vi ha convinto all’acquisto di questo DLC, ci starete chiedendo dove potete acquistarlo: Questa espansione per Minecraft è disponibile sul marketplace del gioco al prezzo di poco più di 8 Euro (che varranno la spesa visti i contenuti)