Marvel’s Avengers: Nuovi dettagli dalla seconda conferenza War Table

Il mese scorso Square Enix e Crystal Dynamics hanno rivelato al mondo intero ulteriori dettagli su Marvel’s Avengers, tramite la prima conferenza War Table e in quella occasione era stato dichiarato che non sarebbe stato l’unico appuntamento.

Nella giornata di ieri infatti, c’è stato il secondo appuntamento con la conferenza War Table in cui sono stati rivelati altri dettagli e contenuti di Marvel’s Avengers che saranno disponibili nella beta, comprese diverse missioni in singleplayer e una serie di missioni giocabili con una squadra di Avengers gestita dall’intelligenza artificiale o con un massimo di quattro giocatori. In una missione ad esempio, i giocatori potranno vestire i panni di Ms Marvel che collaborando con Hulk proveranno ad infiltrarsi in una base dell‘AIM in mezzo a una foresta del Nord-Ovest Pacifico americano, sulle tracce dell’ultima posizione nota di JARVIS. In seguito, il Quinjet li porterà in una Zona di guerra della tundra russa per scoprire alcuni segreti dello SHIELD nascosti in un bunker sotterraneo.

“Vogliamo offrire ai fan un’anteprima completa di quello che possono aspettarsi con la beta in arrivo il 7 agosto”, ha dichiarato Scot Amos, capo di di Crystal Dynamics. “Non potrei essere più orgoglioso del lavoro che il team ha svolto per rendere giocabile Marvel’s Avengers, e non vedo l’ora di scoprire le reazioni dei giocatori”.

Durante la conferenza sono state rivelate le informazioni relative alla partnership con Fortnite: i giocatori PlayStation 4 e Xbox One che collegheranno i loro account Square Enix Members ed Epic Games e che completeranno le tre sfide della sala HARM incluse nella beta otterranno in omaggio il piccone Hulk Smashers con lo stile bonus dell’Hulkbuster

Il WAR TABLE di Marvel’s Avengers ha lasciato spazio ad un’anteprima del primo degli eroi che verranno aggiunti gratuitamente dopo la pubblicazione del gioco: Clint Barton, Hawkeye. In una storia completamente originale ispirata ad alcuni dei migliori momenti dell’arciere nei fumetti, i giocatori potranno brandire l’arco tecnologico e le frecce di Hawkeye in missioni in singleplayer o in cooperativa con gli amici. La storia sua storia continuerà a evolvere la narrazione del mondo di gioco, e tutte le nuove missioni saranno accessibili all’intera gamma degli eroi giocabili.

Per quanto riguarda il programma Beta, Square Enix ha annunciato che avrà inizio il 7 agosto esclusivamente per i giocatori PlayStation 4 che hanno prenotato il gioco, e sarà disponibile fino al 9 agosto. Il 14 agosto, la beta sarà disponibile per tutti i giocatori PlayStation 4 fino al 16 agosto.

Per chi ,invece, ha prenotato Marvel’s Avengers per Xbox One e PC, la beta inizierà il 14 agosto e sarà disponibile fino al 16 agosto.

Infine, il 21 agosto la beta sarà disponibile per tutti i giocatori PlayStation 4, Xbox One e PC e sarà disponibile fino al 23 agosto.

Se volete dare uno sguardo approfondito alla Beta, potete farlo con il video dedicato sul canale YouTube di PlayStation